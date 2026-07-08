Действия Трампа оценили перед выборами в Конгресс США Вышел на тропу войны: журналист Богданов оценил действия Трампа перед выборами

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в преддверии выборов в Конгресс США повторил пример других американских лидеров и вышел на тропу войны. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Срыв переговоров с Ираном. Поддержка Украины. Борьба с коммунизмом в США. Навстречу промежуточным выборам в Конгресс Дональд Трамп двинулся проверенной дорогой. Тропой войны. Как делали до него все американские президенты. Скучно, мальчики отметил журналист

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Он также анонсировал, что американские военные продолжат наносить удары по целям в исламской республике.

Кроме того, в среду 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.