Трампа заподозрили в повторении украинского сценария при конфликте в Иране AntiDiplomatico: Трамп повторяет в Иране украинский военный сценарий

Москва14 апр Вести.Американский президент Дональд Трамп повторяет сценарий конфликта на Украине при выполнении военной операции в отношении Ирана.

Об этом сообщает итальянская газета AntiDiplomatico.

В материале отмечается, что за внешней хаотичностью шагов Вашингтона скрывается четкий алгоритм, уже опробованный на Украине. Так, в свое время американская сторона спровоцировала прямое военное вмешательство России через поддержку госпереворота на Украине и последующую эскалацию в Донбассе.

По мнению издания, текущая кампания против Тегерана выстроена по аналогичному сценарию.

Обозреватель указал, что основной мишенью этой стратегии являются государства, чей экономический потенциал напрямую зависит от стабильных поставок энергоресурсов через заблокированный сейчас Ормузский пролив.

В публикации говорится, что тройная угроза, сочетающая в себе вооруженное противостояние и двойную морскую блокаду, является попыткой Вашингтона нанести сокрушительный удар по интересам Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня.

В завершение статьи подчеркивается, что Трамп может не ограничиться изоляцией Ирана с моря и перейти к фазе массированных бомбардировок и последующему наземному вторжению на территорию Исламской Республики.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.