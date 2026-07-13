NYT: Трамп уведомил Конгресс о возобновлении ударов по Ирану

Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов по Ирану NYT: Трамп уведомил Конгресс о возобновлении ударов по Ирану

Москва13 июл Вести.Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в письме, направленном руководству Конгресса в пятницу, Трамп сообщил, что 7 июля американские военные нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана".

Президент Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране говорится в публикации

Как отмечает газета, уведомление вновь обострило спор между Белым домом и Конгрессом относительно полномочий президента вести боевые действия без одобрения парламента.

По информации журналистов, обе палаты Конгресса ранее проголосовали за то, чтобы обязать президента прекратить военную операцию, либо обратиться за разрешением на ее продолжение. Однако администрация США продолжает настаивать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий как главнокомандующий.

Ранее США назвали дату возобновления морской блокады Ирана. Ограничения распространятся также на все суда независимо от флага, которые идут в иранские порты.