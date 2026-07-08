Axios: Трамп приказал нанести удары по Ирану, находясь на саммите НАТО в Анкаре

СМИ узнали, когда Трамп распорядился начать очередную бомбардировку Ирана Axios: Трамп приказал нанести удары по Ирану, находясь на саммите НАТО в Анкаре

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по Ирану, когда находился в Анкаре, где 7 и 8 июля проходит саммит НАТО. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме написал в соцсети X журналист сетевого портала Axios Барак Равид.

Он добавил, что в турецкой столице Трамп провел совещание с рядом высокопоставленных лиц своей администрации, включая государственного секретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, главу Минфина Скотта Бессента и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Дэна Кейна.

По словам собеседника Равида, пока неизвестно, как долго США планируют наносить удары, решение будет принято после оценки результатов текущей военной операции.

Телеканал NBC обратил внимание, что санкционированная Трампом бомбардировка оказалась более масштабной по сравнению с предыдущими.

При этом Вашингтон хочет продолжить переговоры с Тегераном по вопросу об урегулировании конфликта, написала газета The Wall Street Journal.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что самолеты ВВС и тактическая авиация надводного флота нанесли серию мощных ударов по Ирану.

По заявлению американской стороны, новая операция стала ответом на инциденты в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, были спровоцированы действиями иранских военных.

Взрывы прогремели на иранских островах Кешм и Харк (в Ормузском проливе и в Персидском заливе соответственно), а также в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге Исламской Республики.

Целью атак стали системы противовоздушной обороны Исламской Республики, береговые системы обнаружения, склады с зенитными и противокорабельными крылатыми ракетами, пункты запуска БПЛА, а также объекты портовой инфраструктуры. Сообщалось о десятках пострадавших в результате бомбардировок.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, комментируя ситуацию, назвал удары нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.