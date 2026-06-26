Axios: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива Axios: США атаковали цели Ирана в зоне Ормузского пролива

Москва26 июн Вести.Соединенные Штаты нанесли удар по целям Ирана в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.

Накануне президент США Дональд Трамп ответил, что о возможных ответных мерах Вашингтона на якобы имевшее место нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана станет известно позднее.

Военные США нанесли удары в зоне Ормузского пролива написал Равид

Ранее Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе. По словам американского лидера, Исламская Республика выпустила четыре беспилотника, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.