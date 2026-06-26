Москва26 июнВести.Соединенные Штаты нанесли удар по целям Ирана в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.
Накануне президент США Дональд Трамп ответил, что о возможных ответных мерах Вашингтона на якобы имевшее место нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана станет известно позднее.
Военные США нанесли удары в зоне Ормузского проливанаписал Равид
Ранее Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе. По словам американского лидера, Исламская Республика выпустила четыре беспилотника, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.