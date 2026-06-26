Москва26 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе.
По его словам, Иран выпустил четыре дрона, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.
Очевидно, что это является безрассудным нарушением нашего соглашения о прекращении огнянаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся к достижению новых договоренностей с Ираном, однако не готовы идти на компромиссы во вред собственным интересам.