Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Москва26 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе.

По его словам, Иран выпустил четыре дрона, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.

Очевидно, что это является безрассудным нарушением нашего соглашения о прекращении огня написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся к достижению новых договоренностей с Ираном, однако не готовы идти на компромиссы во вред собственным интересам.