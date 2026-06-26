Москва26 июнВести.Американский лидер Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и пригрозил ответными мерами.
О том, что именно предпримет Вашингтон в ответ на действия Тегерана, станет известно позднее, заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Узнаетесказал Трамп
Накануне американский лидер заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе. По его словам, Исламская Республика выпустила четыре беспилотника, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.