Трамп снова обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня Трамп заявил об ответных мерах США на нарушение Ираном режима прекращения огня

Москва26 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и пригрозил ответными мерами.

О том, что именно предпримет Вашингтон в ответ на действия Тегерана, станет известно позднее, заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Узнаете сказал Трамп

Накануне американский лидер заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе. По его словам, Исламская Республика выпустила четыре беспилотника, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.