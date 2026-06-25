Москва25 июнВести.Соединённые Штаты стремятся к достижению новых договорённостей с Ираном, однако не готовы идти на компромиссы во вред собственным интересам. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя перспективы урегулирования отношений между Вашингтоном и Тегераном.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, администрация США оставляет открытыми дипломатические каналы, но будет подходить к переговорам взвешенно.
США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценойподчеркнул Рубио
Одновременно с этим госсекретарь указал на готовность Вашингтона к поступательному развитию переговорного процесса в случае взаимного стремления сторон к компромиссам.
США намерены выстраивать конструктивный диалог и добиваться новых соглашений с Ираномдобавил дипломат
Заявления Марко Рубио прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений в Конгрессе США и международном сообществе относительно будущего безопасности в регионе Персидского залива.