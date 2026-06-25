Рубио обозначил позицию США по дипломатическому урегулированию с Ираном

Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой Рубио обозначил позицию США по дипломатическому урегулированию с Ираном

Москва25 июн Вести.Соединённые Штаты стремятся к достижению новых договорённостей с Ираном, однако не готовы идти на компромиссы во вред собственным интересам. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя перспективы урегулирования отношений между Вашингтоном и Тегераном.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, администрация США оставляет открытыми дипломатические каналы, но будет подходить к переговорам взвешенно.

США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой подчеркнул Рубио

Одновременно с этим госсекретарь указал на готовность Вашингтона к поступательному развитию переговорного процесса в случае взаимного стремления сторон к компромиссам.

США намерены выстраивать конструктивный диалог и добиваться новых соглашений с Ираном добавил дипломат

Заявления Марко Рубио прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений в Конгрессе США и международном сообществе относительно будущего безопасности в регионе Персидского залива.