Рубио: Иран не демонстрирует серьезного настроя на ведение переговоров с США Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США

Москва22 июл Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран демонстрирует отсутствие серьезной готовности к ведению переговоров с американской стороной.

В ходе встречи глав МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле он подчеркнул, что именно такой подход является главной проблемой для администрации США.

Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно​​​. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников приводит слова Рубио ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном затягивается и не завершится в ближайшее время. Американский лидер также добавил, что Тегеран еще не видел настоящей мощи Вашингтона, так как тот пока "был вежлив".