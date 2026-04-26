Москва26 апрВести.Американский госсекретарь Марко Рубио дважды уклонялся от присутствия на важных переговорах по конфликту в Иране.
На это обратила внимание британская деловая газета Financial Times.
В статье отмечается, что "главный дипломат США", несмотря на свой высокий статус и ответственность, отсутствовал в двух поездках в Исламабад, где проходили консультации.
По словам профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, госсекретарь опасается ассоциаций своего имени с поражением в конфликте с Тегераном.
Рубио … чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучшевысказался Уолт
Ранее Рубио заявлял, что многие американцы не понимают цель военной операции США и Израиля против Ирана.