FT раскрыла, куда пропал "секретарь всего" Рубио FT: "секретарь всего" Рубио сознательно дистанцировался от войны с Ираном

Москва25 апр Вести.Госсекретарь США Марко Рубио, которого из‑за множества постов называют "секретарем всего", сознательно отстранился от американо-иранского конфликта, чтобы не отвечать за возможный провал переговоров и сохранить позиции перед выборами 2028 года. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс считаются вероятными преемниками американского лидера Дональда Трампа, и именно Вэнс сейчас ведет переговоры с Тегераном. Источники FT отмечают, что в случае неудачи ответственность ляжет на Вэнса, что выгодно Рубио.

По данным FT, Рубио выезжает за границу реже, чем его предшественники, и концентрируется на тех направлениях, которые могут быть восприняты как успехи - прежде всего на операции в Венесуэле против ее президента Николаса Мадуро.

Издание напоминает, что Рубио стал объектом шуток как "секретарь всего", поскольку, помимо поста госсекретаря и советника по нацбезопасности, он возглавлял USAID и Национальное управление архивов и документации. При этом Трамп, ранее называвший его "Маленьким Марко", теперь публично подчеркивает его незаменимость.

Ранее издание Politico сообщало, что ближайшее окружение Трампа все чаще видит Рубио одним из главных претендентов на пост президента США в 2028 году. Его позиции, как отмечает издание, укрепили участие в свержении Мадуро и демонстративная лояльность Трампу, что повысило его вес в Западном крыле Белого дома. Один из чиновников администрации назвал Рубио преданным, красноречивым и очень опытным политиком, подчеркнув, что он "победитель по натуре".