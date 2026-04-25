Politico: Рубио укрепляет свои позиции как кандидат в президенты США

Politico: Рубио считают серьезным кандидатом в президенты США Politico: Рубио укрепляет свои позиции как кандидат в президенты США

Москва25 апр Вести.Ряд доверенных лиц президента США Дональда Трампа все чаще рассматривает госсекретаря Марко Рубио как серьезного кандидата на президентских выборах в 2028 году, сообщает издание Politico.

Некоторые из ближайших соратников президента Дональда Трампа все чаще рассматривают Марко Рубио как серьезного претендента на победу в 2028 году​​​. Его работа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и непоколебимая преданность Трампу укрепили его позиции в Западном крыле (Белого дома, где находится Овальный кабинет – прим. ред.) отмечает Politico

Чиновник из Белого дома заявил, что Рубио является верным, красноречивым и очень опытным политиком, победителем по натуре.

Другие источники Politico заявили, что Рубио представляет собой "целесообразный выбор" в качестве преемника Трампа.

Должности Рубио как госсекретаря США и главы Совета национальной безопасности ставят его в центр принятия важнейших решений, уточняет издание.

Рубио извлекает выгоду из близости к Белому дому, которую ему обеспечивает его должность главы Совета национальной безопасности. У него есть офис в Западном крыле, что дает ему быстрый доступ к Трампу и может помочь сформировать мировоззрение президента. Все любят Рубио, он очень уверен в себе, очень компетентен и очень спокоен пишет Politico

В качестве еще одного важного преимущества Рубио издание называет отсутствие скандалов, которые могли бы сказаться на его имидже. Его также ни разу не обвиняли в разногласиях с Трампом.

Востоковед и политолог Елена Супонина заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что Трамп играет на противоречиях между Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Супонина отметила, что Трамп уже несколько раз поручал Вэнсу явно провальные миссии, а Рубио на фоне Вэнса явно выбивается вперед.