Западные СМИ назвали имя возможного преемника Трампа Axios: Трамп видит в Вэнсе своего преемника

Москва6 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать преемником президента США Дональда Трампа на посту главы государства, пишет портал Axios.

Трамп все больше видит в Вэнсе возможного преемника, и участие в президентской гонке госсекретаря США Марко Рубио становится маловероятным, сообщил порталу неназванный источник к администрации США.

По крайней мере, на данный момент вице-президент выглядит бесспорным политическим преемником президента Трампа, если будет баллотироваться в 2028 году говорится в статье

По словам источника, Трамп теперь не спрашивает: "Как Джей Ди?". Вместо этого он говорит, что "Джей Ди отлично справляется". Вэнс смог заключить предварительное мирное соглашение с Ираном, часто появляется в СМИ, недавно выпустил успешную книгу – все это произвело впечатление на Трампа, отмечается в статье.

Ранее Трамп заявил, что Вэнс и Рубио образуют непобедимый тандем, если вместе пойдут на президентские выборы в 2028 году.

До этого Рубио отказался отвечать на вопрос о своем возможном участии в кампании, подчеркнув, что в настоящее время у него "замечательная работа".