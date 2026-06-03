Трамп: тандем Вэнса и Рубио будет непобедим на президентских выборах 2028 года

Трамп считает, что Вэнс и Рубио будут непобедимы на выборах президента США Трамп: тандем Вэнса и Рубио будет непобедим на президентских выборах 2028 года

Москва3 июн Вести.Вице-президент и госсекретарь США Джей Ди Вэнс и Марко Рубио образуют непобедимый тандем, если вместе пойдут на президентские выборы в 2028 году, заявил президент США Дональд Трамп на подкасте Pod Force One Миранды Дивайн.

Глава Белого дома рассказал, что давно наблюдает за их взаимодействием, и отметил, что Вэнс и Рубио "отлично ладят".

Я думаю, что Джей Ди и Марко как команду было бы очень трудно победить сказал Трамп

Ранее журналист и политолог Юрий Светов заявил ИС "Вести", что соперничество между Вэнсом и Рубио играет на руку не только демократам, но и республиканцам.

Первые, отметил он, видят в этом возможность посеять раздор в стане политических конкурентов, в то время как Трамп может использовать ситуацию, чтобы заставить Вэнса и Рубио показать себя как можно лучше.

Политолог не исключил, что в конечном итоге претендентом на роль преемника Трампа может стать не Вэнс или Рубио, а совершенно новое лицо, возможно, из семьи самого президента США.