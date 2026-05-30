NYT сообщила о сомнениях Трампа по поводу кандидатуры Вэнса на роль преемника

Москва30 мая Вести.Президент США Дональд Трамп пока не определился, кого хотел бы видеть своим политическим преемником, и не уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль. Такую информацию опубликовала газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп в частных беседах регулярно интересуется мнением союзников о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио. При этом сам американский лидер, как утверждается, "не поддерживает ни одного" из этих потенциальных кандидатов.

В материале сказано, что во время недавних разговор с помощниками и союзниками глава Белого дома часто озвучивал вопрос о том, есть ли у Джей Ди Вэнса "все необходимое, чтобы дойти до конца".

Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен говорится в статье

Как отмечает NYT, Трамп неоднократно подчеркивал, что Вэнс не выигрывал крупных выборов без его поддержки, а также президент США упоминал количество отпусков, которые брал Вэнс. Утверждается, что сам американский лидер обычно не берет отпуска.

Кроме того, издание пишет, что на встречах Вэнс часто листает ленту в телефоне и борется в соцсетях со своими критиками.

Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в американские президенты от их партии.

В начале мая Вэнс признался, что чувствовал себя как главный герой фильмов серии "Один дома", пока Трамп пребывал с визитом в Китае.