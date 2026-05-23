Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке в США в 2028 году

Москва23 мая Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс может тактически отказаться от участия в президентской гонке в 2028 году, чтобы вернуться к политической деятельности позже, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме.

Как он отметил, Вэнсу, возможно, лучше не "брать на себя ответственность за все, что произошло за последние пару лет" при администрации президента США Дональда Трампа.

По словам собеседника издания, после ухода в отставку главы Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард, Вэнс остался "одиноким голубем" в команде Трампа и "оказался в еще большей изоляции" из-за его мягкой позиции по внешнеполитическим вопросам.

В публикации говорится, что в противовес Вэнсу в Белом доме выступает госсекретарь США Марко Рубио с его жесткой позицией по вмешательству в дела Кубы. В то же время вице-президент "пробуксовывает" с урегулированием конфликта с Ираном.

У Рубио больше авторитета, чем у Вэнса. Президент его слушает. Вэнс не вписывается в общую картину, и так уже давно сказал источник газеты

Он подчеркнул, что Вэнсу всего 41 год, и его союзники выдвинули политические альтернативы, которые позволили бы ему пропустить следующие американские выборы в 2028 году и вернуться к большой политике позже.

Ранее Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев. При этом в материале Daily Mail указывается, что американский лидер "в последние месяцы очень ясно дал понять, что он не приемлет этот жесткий, молчаливый подход к внешней политике", который демонстрирует его соратник.

На этой неделе глава Белого дома также не исключил, что станет президентом США в третий раз, несмотря на то, что законы страны запрещают это делать.