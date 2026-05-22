Москва22 мая Вести.Глава Национальной разведки США Тулси Габбард уйдет в отставку, чтобы заботиться о заболевшем муже, заявил телеканал Fox News со ссылкой на текст ее заявления.

О своем решении Габбард уведомила президента США Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете 22 мая.

К сожалению, я вынуждена подать в отставку с 30 июня 2026 года. У моего мужа Авраама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей… Сейчас я должна отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддержать его в этой борьбе цитирует Fox News заявление Габбард об уходе с поста

В апреле директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявлял, что Трамп не планирует увольнять Габбард и ей доверяет. Чунг сообщил об этом после публикации газетой The Guardian материала, где утверждалось, что Трамп консультировался с советниками по вопросу о возможном увольнении Гааббард с поста.