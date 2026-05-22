Дмитриев надеется, что после ухода Габбард ее работу не похоронят Дмитриев отметил роль Габбард в разоблачении мистификации "Рашагейт"

Москва22 мая Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал уход Тулси Габбард с поста директора Национальной разведки США, отметив ее роль в разоблачении скандала вокруг выборов в США.

В соцсети X он заявил, что Габбард сыграла ключевую роль в разоблачении исполнителей "Рашагейта" – мифа о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, который инициировала администрация Барака Обамы, чтобы оказать давление на Дональда Трампа.

Спецпрокурор Джон Дарэм в 2023 году пришел к выводу, что у ФБР не было реальных доказательств сговора Трампа с Россией, а расследование было инициировано по факту непроверенной информации. Габбард в 2025 году заявляла о наличии доказательств для предъявления обвинений сотрудникам администрации Обамы в рамках дела о недоказанном "российском вмешательстве".

Многие деятели глубинного государства и ставленники Обамы/Байдена попытаются похоронить ее работу. Посмотрим, восторжествует ли правда и будут ли наказаны виновные написал Дмитриев

Габбард официально координирует деятельность всех 18 разведывательных органов США. Ранее Трамп подтвердил, что Габбард покидает свой пост 30 июня в связи с диагностированным у ее супруга раком.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что уйти в отставку ее якобы вынудил Белый дом, в частности, правая активистка Лора Лумер. Слухи о возможном увольнении Габбард распространялись в американских СМИ с апреля.