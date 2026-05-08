Дмитриев: миф о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году развеян

"Маски сняты": Дмитриев о развенчании мифа о вмешательстве РФ в выборы в США Дмитриев: миф о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году развеян

Москва8 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о развенчании мифа о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы 2016 года.

С таким утверждением он выступил в соцсети Х.

Маски сняты. Директор Национальной разведки США официально подтвердил, что президент Обама организовал российскую мистификацию как против президента Трампа, так и против России написал Дмитриев

Он отметил, что библиотеке 44-го президента США Барака Обамы, руководившего созданием мифа о российском влиянии, должен быть представлен большой раздел, который будет посвящен мистификации РФ на выборах 2016 года. Как подчеркнул Дмитриев, других достижений у экс-лидера США немного.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию на официальной странице аппарата директора Нацразведки США в соцсети X. Пост был размещен в ответ на недавние высказывания Обамы в эфире телепрограммы сатирика Стивена Колберта. Бывший глава Белого дома заявил, что действующий президент США Дональд Трамп или любой другой глава государства не может давать указания министру юстиции – генеральному прокурору США преследовать в судебном порядке неугодных.

В феврале Трамп заявил, что попытка обвинить Россию во вмешательстве президентские выборы в США оказалась фикцией. Он также призывал наказать экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и Обаму за скандал о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.