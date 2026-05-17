Москва17 маяВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что теория о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции президента США Дональда Трампа и российско-американских отношений.
Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X, где приводились слова генпрокурора США Тодда Бланша о том, что эти обвинения не были подтверждены доказательствами и нанесли ущерб США. Как отметил Бланш, американцы должны задаться вопросом, с какой целью этот заговор вообще появился.
Они сделали это, чтобы подорвать позицию президента Трампа, России и американо-российских отношенийнаписал Дмитриев
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дух общения между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дружеский и взаимоуважительный.