Дмитриев связал миф о якобы вмешательстве РФ в выборы США с давлением на Трампа

Москва17 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что теория о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции президента США Дональда Трампа и российско-американских отношений.

Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X, где приводились слова генпрокурора США Тодда Бланша о том, что эти обвинения не были подтверждены доказательствами и нанесли ущерб США. Как отметил Бланш, американцы должны задаться вопросом, с какой целью этот заговор вообще появился.

Они сделали это, чтобы подорвать позицию президента Трампа, России и американо-российских отношений написал Дмитриев

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дух общения между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дружеский и взаимоуважительный.