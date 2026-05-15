Лавров: дух общения у Путина и Трампа всегда товарищеский и взаимоуважительный

Москва15 мая Вести.Дух общения между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дружеский и взаимоуважительный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе по итогам министерской встречи БРИКС в Индии.

Лавров на пресс-подходе рассказал о договоренностях по украинскому урегулированию на встрече лидеров и их делегаций на Аляске.

Сейчас что-то все дух Аляски говорят, дух Анкориджа. Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский, взаимоуважительный сказал российский министр

Он добавил, что, "помимо духа", на Аляске удалось достичь пониманий или даже договоренностей о базовых принципах урегулирования.