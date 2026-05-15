Панкин: США действуют в ущерб России, несмотря на переговоры по Украине В МИД РФ сообщили о действиях США в ущерб России

Москва15 мая Вести.Соединенные Штаты продолжают действовать в ущерб России, несмотря на участие в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

В беседе с агентством РИА Новости он подчеркнул, что отдельные послабления антироссийских санкций носят конъюнктурный характер.

Есть и иные действия [помимо усилий по урегулированию на Украине], которые наряду с этим направлены на ущерб России - это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается заявил Панкин

Он добавил, что хотел бы, чтобы действия Вашингтона соответствовали словам президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер рассказал журналистам, что хотел бы смягчить антироссийские санкции.