Минфин США подтвердил курс на сохранение санкционного режима в отношении РФ

Москва23 апр Вести.Соединенные Штаты Америки сохраняют действующие санкции в отношении России и изучают дополнительные меры их реализации.

Такое заявление сделал помощник министра финансов США Джонатан Берк в ходе выступления на заседании профильного комитета Палаты представителей.

Видеозапись его речи доступна на YouTube-канале GOPFinancialServices, связанном с комитетом нижней палаты Конгресса по финансовым услугам.

Берк отметил, что министерство поддерживает курс американского президента Дональда Трампа, направленный на урегулирование конфликта на Украине, а также на усиление давления на Иран.

Мы продолжаем выявлять новые способы применения санкций и работаем с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что мы понимаем те уязвимости, на которые им необходимо реагировать сказал он

Помощник главы финансового ведомства пояснил, что смягчение ограничений, касающихся нефтяного сектора России и Ирана, было обусловлено рисками дестабилизации мировых рынков.

19 апреля министр энергетики США Крис Райт также заявил, что решение Вашингтона продлить разрешение на операции с российской нефтью является прагматичным шагом американских властей.