Рябков: компании из США хотели бы вернуться на российский рынок

Москва22 мая Вести.Американские компании все так же заинтересованы в присутствии на российском рынке и готовы при возможности на него вернуться. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В беседе с "Ведомостями" он рассказал, что Вашингтон продолжает вести санкционную политику в отношении партнеров России, вводя запреты на покупку доступных российских энергоносителей и пресекая возможность сотрудничать в других областях.

При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться констатировал Рябков

Замглавы МИД РФ отметил, что, хотя администрация президента США Дональда Трампа заверяет в "открытии радужных перспектив для всего спектра российско-американского взаимодействия, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные направления" после урегулирования украинского конфликта, на деле Белый дом сохраняет почти все введенные против РФ с 2014 года санкции, и даже добавляет новые.

По мнению Рябкова, огромный потенциал торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном может быть реализован только если США проявят политическую волю к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных ранее на сотрудничество с нашей страной.

Как в таких случаях говорят сами американцы, "для танго нужны двое". Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами заключил замглавы МИД РФ

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы очень много разногласий с нынешней администрацией США в том, что касается двусторонних вопросов и санкций. По словам Лаврова, со времен экс-президента США Джо Байдена антироссийские ограничения не сняты и даже не возвращена дипломатическая собственность РФ. Тем временем российские компании "Лукойл", "Роснефть" уже попали под новые санкции, которые объявила администрация Трампа, не скрывая, что целью является доминирование Соединенных Штатов на мировых рынках энергоносителей.