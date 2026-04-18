Лавров: у нас много разногласий с США в отношении санкций

Лавров: у РФ много разногласий с США по поводу санкций Лавров: у нас много разногласий с США в отношении санкций

Москва18 апр Вести.У Москвы очень много разногласий с нынешней администрацией США в том, что касается двусторонних вопросов и санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров отметил, что со времен Джо Байдена санкции с России не сняты, не возвращена даже дипломатическая собственность РФ. А российские компании "Лукойл", "Роснефть" уже попали под новые санкции, которые объявила администрация Трампа, не скрывая, что целью является доминирование Соединенных Штатов на мировых рынках энергоносителей.

Тем не менее я считаю, у нас назрел разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений сказал Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума

По его словам, президент США Дональд Трамп сразу же, как вернулся в Овальный кабинет, высказался за диалог. Вроде бы договорились, как на Аляске, но "что-то где-то не получается".