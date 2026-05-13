Лавров указал на давление США на "Лукойл" и "Роснефть"

Москва13 мая Вести.США пытаются вытеснить российские компании с мировых рынков, включая Африку и Балканский полуостров. Об этом в интервью телеканалу "РТ Индия" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, под давлением находятся ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть", которые вели активную деятельность в различных регионах мира. Американцы стремятся ограничить присутствие российских компаний в международном бизнесе и занять их позиции.

Отдельно глава МИД упомянул сотрудничество ГК "Роснефть" с Венесуэлой.

Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это будет равноправным сотрудничеством сказал Сергей Лавров

Он добавил, что американская политика в отношении Венесуэлы изначально объяснялась борьбой с наркобизнесом, однако сейчас, по его мнению, речь идет прежде всего об энергетических интересах США.

Сергей Лавров подчеркнул, что Штаты даже не скрывают свою цель - убрать наши компании из всего международного бизнеса.