Лавров: Запад давит на всех, чтобы они не покупали нефть РФ, это нечестная игра

Москва12 мая Вести.Запад оказывает давление на всех, чтобы они не покупали российскую нефть, это нечестная игра. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT India.

Они (Запад. – Прим. ред​​​.) оказывают давление на всех, требуя, чтобы они не покупали российскую нефть, и это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методы сказал Лавров

Ранее руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин заявил, что мировой рынок нефти сейчас адаптируется к дефициту, возникшему из-за сокращения поставок с Персидского залива.