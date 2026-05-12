Москва12 маяВести.Запад оказывает давление на всех, чтобы они не покупали российскую нефть, это нечестная игра. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT India.
Они (Запад. – Прим. ред.) оказывают давление на всех, требуя, чтобы они не покупали российскую нефть, и это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методысказал Лавров
Ранее руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин заявил, что мировой рынок нефти сейчас адаптируется к дефициту, возникшему из-за сокращения поставок с Персидского залива.