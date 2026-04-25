Москва25 апр Вести.США приветствуют маргинализацию России на энергетических рынках Европейского союза (ЕС), заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, размещенном на сайте министерства.

США выражают открытую претензию на мировое энергетическое господство, отметил Лавров.

Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках подчеркнул Лавров

По мнению министра, Вашингтон должен учитывать интересы Москвы для укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Лавров также заявил, что США в диалоге с Россией не следуют логике "если ты не сделаешь то, что я тебя прошу, я тебя накажу", хотя используют эту логику в отношении большинства других государств.