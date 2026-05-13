Лавров заявил, что США хотят за бесценок выкупить "Северные потоки"

Москва13 мая Вести.США хотят восстановить "Северные потоки" и выкупить их за бесценок, чтобы потом диктовать европейцам цены на газ, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США хотят купить взорванные газопроводы значительно дешевле, чем они стоят.

Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили отметил министр в интервью телеканалу RT India

Лавров заявил, что затем Вашингтон заставит ФРГ пользоваться этой инфраструктурой, но цены на газ будет устанавливать сам, хотя раньше это было предметом двусторонних договоренностей Германии и России.

Он добавил, что США также хотят взять под контроль транзитную газовую сеть на Украине.

Россия и США имеют перспективы взаимовыгодных проектов, однако на деле, кроме регулярного диалога, ничего не происходит, указал также Лавров.