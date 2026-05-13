Лавров рассказал о планах США по контролю газового транзита через Украину

Москва13 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия" заявил, что США заинтересованы в установлении контроля над транзитом российского газа в Европу через территорию Украины.

Они хотят – открыто об этом говорили – забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки сказал Лавров

Также министр заявил, что США хотят восстановить "Северные потоки" и выкупить их за бесценок. Затем, добавил Лавров, Вашингтон заставит ФРГ пользоваться этой инфраструктурой, но цены на газ будет устанавливать сам, хотя раньше это было предметом двусторонних договоренностей Германии и России.