США важно быстро что-то придумать с Ормузским проливом и Украиной, заявил Лавров Лавров: США важно быстро что-то придумать с Ормузским проливом и Украиной

Москва26 апр Вести.Соединенным Штатам важно как можно скорее найти решения по ситуации вокруг Ормузского пролива и по кризису на Украине, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, американская сторона воспринимает заявления Киева, однако приоритетом для Вашингтона остается поиск быстрых развязок по ключевым направлениям.

Я думаю, они это слышат, но им-то важно, что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису сказал Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия остается открытой для контактов. При этом позиция Москвы хорошо известна американской стороне и уже была озвучена, в том числе в ходе встречи на Аляске, добавил он.

По словам Лаврова, переговорная команда США в лице спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера осведомлена об этих подходах.

Министр также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский получает удовольствие, возглавляя возрождение нацизма.