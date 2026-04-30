Лавров: РФ надеется на достигнутые на Аляске договоренности

В МИД России рассчитывают на достигнутые на Аляске договоренности Лавров: РФ надеется на достигнутые на Аляске договоренности

Москва30 апр Вести.Москва по-прежнему стремится к возобновлению переговоров по урегулированию украинского конфликта, основываясь на договоренностях, достигнутых с США на Аляске, об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. Вчера в телефонном разговоре с президентом Трампом президент Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь сказал министр на совместной с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым пресс-конференции по итогам переговоров

Лавров также подчеркнул, что для достижения справедливого и долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.

Ранее Сергей Лавров высказался о договоренностях, достигнутых РФ и США на Аляске в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с и. о. главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.