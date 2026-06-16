Москва16 июнВести.Москва рассчитывает, что выполнение договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске, позволит перейти к согласованию других деталей украинского урегулирования, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.
Основные положения договоренностей предложены Трампом и поддержаны Путиным, отметил Лавров.
Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске в Анкоридже, будет выполнена. Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталейприводит ТАСС слова Лаврова
Глава МИД отметил, что Москва намерена придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. При этом страны Европы ошибочно рассчитывают на возможность выдвигать Москве ультиматумы, заключил Лавров.