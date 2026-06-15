Лавров назвал иллюзорными попытки Запада говорить с РФ ультиматумами Лавров: Европа ошибается, думая, что может ставить России ультиматумы

Москва15 июн Вести.Европейские страны ошибочно рассчитывают на возможность выдвигать Москве ультиматумы, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с прессой по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам главы МИД, в ряде европейских государств считают, что Россия якобы находится в проигрышном положении, а Украина добивается успехов.

Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет сказал Лавров

Он отметил, что подобные оценки не соответствуют реальности. Он также напомнил, что позицию по этому вопросу ранее неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин.

Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом накануне. Помимо встречи с Лукашенко ему были назначены переговоры с главой МИД страны Максимом Рыженковым.