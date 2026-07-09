Лавров: Россия больше не будет верить Западу в их желание переговоров

Россия больше не будет верить Западу в их желание переговоров, заявил Лавров Лавров: Россия больше не будет верить Западу в их желание переговоров

Москва9 июл Вести.Россия больше не будет верить Западу в их желание переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш по итогам переговоров.

Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем​​​. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно сказал глава МИД РФ

Он также отметил, что Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России.

Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации сказал Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров находится с визитом в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским странам. До этого он посетил Эфиопию и Нигер.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что переговоры являются поиском компромиссного решения, а не предъявлением ультиматумов, подчеркнув, что со стороны Европы категорические условия в адрес России являются бессмысленным занятием.