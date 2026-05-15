Лавров: РФ готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять

Москва15 мая Вести.Россия не напрашивается на переговорные процессы с Европой. К тому же Европа провалила свою роль гарантов и добросовестных посредников, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

По его словам, заявления европейских чиновников о необходимости диалога с Россией нельзя воспринимать всерьез после их неоднократных высказываний о "необходимости нанесения России стратегического поражения".

Как отметил министр, в Европе "вдруг очнулись", что когда-то им придется налаживать диалог с Москвой, но при этом заявляют, что темы для этого диалога будут выбирать они​​​.

Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления сказал Сергей Лавров

Он добавил, что на переговоры Россия готова.

Но никогда не будем бегать, умолять, тем более, что у европейцев послужной список полностью отрицательный в том, что касается их договороспособности добавил министр

У Европы, по словам Сергея Лавров, были шансы внести свой вклад в украинское урегулирование, но они провалили свою роль гарантов и добросовестных посредников.