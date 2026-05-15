Глава МИД РФ объяснил, зачем Путин предложил Шредера в переговорщики по Украине Лавров: Путин проверил ЕС на чуткость, предложив Шредера в переговорщики

Москва15 мая Вести.Предложение президента России Владимира Путина рассмотреть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве переговорщика от Евросоюза стало проверкой европейцев на политическую зрелость и чуткость. Такое мнение 15 мая высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели.

Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ [Герхард] Шредер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся заявил глава российского внешнеполитического ведомства

Лавров обратил внимание, что европейские политики неожиданно стали допускать необходимость диалога с Москвой, однако с оговорками. По словам министра, представители ЕС вдруг заговорили о том, что когда-нибудь им все же придется общаться с Россией, но при этом подчеркивают, что определять повестку и сроки таких контактов будут именно европейцы. Глава МИД РФ добавил, что не способен воспринимать подобные высказывания всерьез.

По словам Лаврова, дискуссия вокруг кандидатуры Шредера получилась весьма любопытной. Часть европейских политиков объявила такой вариант категорически неприемлемым, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас настаивала, что переговоры должна вести именно она. Часть немецких политиков, по словам министра, не отвергала такого варианта, при этом раздавались предложения приставить к Шредеру "присмотр" в лице действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Министр также отметил, что европейские столицы перестали призывать к нанесению России "стратегического поражения" на поле боя.

Касаясь искренности позиции Европы, Лавров напомнил о признаниях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, подписавших вместе с Путиным и тогдашним украинским лидером Петром Порошенко Минские договоренности февраля 2015 года. Соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, однако спустя несколько лет оба политика признали, что не намеревались их выполнять и стремились лишь выиграть время для вооружения Украины.

Напомним, 7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о подготовке стран ЕС к возможным переговорам с президентом РФ по украинскому урегулированию и указал на потребность в "лидере", способном вести диалог с Москвой от имени Евросоюза. 9 мая Путин назвал Шредера приемлемой для России кандидатурой. Официальная реакция Берлина пока не прозвучала.

Герхард Шредер руководил правительством Германии с 1998 по 2005 год. После завершения политической карьеры он участвовал в проектах российской энергетики, включая Nord Stream и "Роснефть", сохраняя контакты с Путиным. Это сделало его одной из наиболее противоречивых фигур в европейской политике в глазах нынешних властей европейских стран.