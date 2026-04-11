Москва11 апр Вести.Современные европейские журналисты, вероятно, не получили от родителей важного урока о том, что подслушивать и распространять содержание конфиденциальных разговоров недопустимо. Такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал в ответ на комментарий пресс-секретаря Европейской комиссии (ЕК) Паулы Пиньо, которая утверждала, что его переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто "противоречат интересам Евросоюза".

Российский министр отметил, что подобные заявления остаются "на совести их автора".

Родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться цитирует Лаврова ТАСС

Ранее министр, комментируя недовольство Пиньо его переговорами с Сийярто по вопросу прав меньшинств на Украине, отметил, что в подходе евробюрократов к правам человека доминирует нацистская идеология.