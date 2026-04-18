Лавров заявил, что ЕС должен выломать Зеленскому руки за европейские ценности

Москва18 апр Вести.Вопросы прав человека в отношении языка и религии на Украине не должны быть предметом торга Евросоюза и России, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума отметил, что гарантии безопасности, которые Европа стремится предоставить Украине, направлены на сохранение киевского режима для наращивания угроз в адрес России.

По его словам, когда у западных политиков интересуются, почему Украина не снимает запреты на русский язык и на каноническую церковь, они предлагают эти вопросы "сделать пакетом будущей договоренности".

Сергей Лавров напомнил, что во всех документах записано, начиная с устава ЕС: обязаны все соблюдать права человека в отношении в том числе языка и религии.

Это не должно быть предметом торга. Они должны ему руки выломать, если то, за что он борется, - это европейские ценности сказал глава МИД РФ

На Западе все переполнено лицемерием, заключил министр.