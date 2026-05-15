Лавров: Киев должен обеспечить права нацменьшинств на Украине без уступок

Москва15 мая Вести.Обеспечение прав национальных меньшинств на Украине не может быть условием мира, Киев должен сделать это без каких-либо уступок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели.

Я, кстати, слышу, когда западным коллегам, некоторым американским в том числе, напоминаю об этом, они говорят: "Вот будет урегулирование, там обязательно инкорпорируем эту проблему, эту задачу - вернуться к соблюдению прав человека в сфере языка и религии"​​​. Но это не может быть одним из условий регулирования сказал Лавров

По его словам, права нужно обеспечить "без всяких каких-либо взаимных уступок". Лавров добавил, что обеспечение прав нацменьшинств является обязанностью Украины не только по уставу ООН, но и конституции страны.

В январе Лавров заявил, что Европа и Киев вычеркнули из своего плана по урегулированию конфликта на Украине требования соблюдать права национальных меньшинств.