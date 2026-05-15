Лавров: Украина – единственная страна, где запрещен официальный язык ООН

Москва15 мая Вести.Украина является единственной страной мира, в которой один из официальных языков ООН находится под запретом во всех сферах жизни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, при общении с Киевом многие западные представители даже не упоминают о необходимости вернуться к соблюдению общецивилизационных правил в отношении языка и религии.

Украина - единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни, язык, являющийся официальным языком ООН сказал Лавров

Дипломат указал на то, что в арабских странах не запрещен иврит, а в Израиле нет проблем ни с арабским, ни с фарси, и только на Украине существует такая ситуация.

Ранее Лавров заявил, что обеспечение прав национальных меньшинств на Украине не может быть условием мира, и Киев должен сделать это без каких-либо уступок.