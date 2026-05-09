Лавров: Украина никогда не была договороспособна, и это не сюрприз

Москва9 мая Вести.Киевский режим никогда не был договороспособным. Об этом ИС "Вести" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, это нельзя назвать сюрпризом.

Никогда, начиная с госпереворота, который был после заключения договора об урегулировании между Януковичем и оппозицией, продолжая минскими договоренностями, продолжая стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года. Так что никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима сказал Лавров

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что попытки Украины привлечь к себе внимание угрозами, а также ее непредсказуемое поведение, напоминают поведение обезьяны с гранатой.