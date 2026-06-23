Лавров заявил, что Зеленского назначили на роль фюрера Лавров: образ Зеленского в роли фюрера оказался заразным

Москва23 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу возможных переговоров с Москвой, назвав предлагаемые Киевом условия нереалистичными.

По его словам, Зеленский настаивает на переговорах, одновременно выдвигая требования, которые не способствуют поиску компромиссов. Лавров также обратил внимание на недавние высказывания главы киевского режима о том, что Европа может предложить различные форматы переговоров, однако решение о том, кто будет представлять европейскую сторону, должен принимать Киев.

Ну, комментарии излишни. Фюрер он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным сказал Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ

Вместе с тем он раскритиковал позицию руководства Евросоюза. В частности, он упомянул председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отметив противоречие между призывами к подготовке переговоров с Россией и одновременной поддержкой усиления санкционного давления на Москву.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобные заявления и действия свидетельствуют о несогласованности подходов западных стран к вопросам урегулирования конфликта.

Ранее Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов европейцев, уже неоднократно срывавших результаты переговоров.