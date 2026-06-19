Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен рассмотреть мандат на переговоры с Россией Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС начать обсуждение переговорного мандата с РФ

Москва19 июн Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Российской Федерацией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она сказала на закрытом заседании саммита Европейского союза, сообщает телеканал Euronews.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине отметили на телеканале

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что внесет на обсуждение с главами стран Евросоюза вопрос о переговорах с РФ, когда наступит подходящий момент.

При этом контакты руководства Евросоюза с Москвой вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, которые пожаловались, что их не поставили об этом в известность. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.