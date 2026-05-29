В ходе консультаций по Украине страны ЕС обсуждают вопрос диалога с РФ

Москва29 мая Вести.Представители стран Европы в рамках консультаций по Украине, которые проходят 29 мая в Лондоне, обсуждают возможность диалога с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что европейские страны также обсуждают санкционный режим и прочие вопросы.

Сегодня в Лондоне проходят неофициальные переговоры представителей стран Европы по Украине. Обсуждают, что пора договариваться с Россией отмечается в публикации

В европейском сообществе наметился заметный сдвиг в сторону возобновления контактов с Москвой, хотя еще несколько месяцев назад возможность подобного диалога категорически отвергалась и считалась немыслимой для большинства государств Евросоюза. Об этом написала накануне немецкая газета Berliner Zeitung.

Авторы публикации связывают такие перемены со стремительной трансформацией глобальной геополитической обстановки. По оценке издания, динамичные изменения на международной арене заставляют европейские столицы оперативно адаптироваться к новым реалиям.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения. Президент выразил надежду на то, что в конце концов будут восстановлены отношения "со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения". Некоторые страны Европы, по его словам, играют на повышение, но все-таки ищут уже контакта с нами; понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить.