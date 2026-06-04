В ФРГ считают, что между Европой и РФ открывается окно для диалога по Украине

В Германии увидели окно для диалога между Европой и РФ по Украине В ФРГ считают, что между Европой и РФ открывается окно для диалога по Украине

Москва4 июн Вести.Между Европой и Россией постепенно открывается окно для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Как отмечается в статье, на данный момент неизвестно, какая страна возглавит переговоры, однако "есть веские основания полагать, что Германия, Франция и Великобритания продолжат играть важную роль" в этом вопросе.

Между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по Украине, хотя до начала переговоров, вероятно, пройдут месяцы сказано в публикации

По словам источника в правительстве Германии, крайне важно создать эффективный формат диалога, который европейцы будут считать легитимным.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что существует "окно возможностей" для переговоров между Россией и Украиной – оно будет открыто до наступления следующей зимы. По его словам, Великобритания, Франция и Германия могли бы представлять Европу на потенциальных переговорах.

При этом глава европейской дипломатической службы Кая Каллас выступила против обсуждения кандидатуры представителя от ЕС для переговоров с Россией.