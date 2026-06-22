Зеленский: переговорщика от Европы назначит Украина Зеленский заявил, что Украина сама определит переговорщика от Европы

Москва22 июн Вести.Украина сама определит, кто будет представлять Европу на возможных переговорах с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он сообщил, что побывал в Европейском совете, где обсуждалась роль Европы в диалоге с РФ.

Европа подумает о формате, предложит несколько вариантов, но Украина будет определять, кто будет вести переговоры от имени Европы написал Зеленский

Он не стал уточнять, кто из европейских политиков может претендовать на роль переговорщиков и каковы возможные форматы переговоров.

Ранее издание Politico писало о разногласиях среди европейцев по поводу возможного диалога с Москвой. В ходе закрытой встречи в Брюсселе, по данным издания, сформировались два подхода. Так, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагают, что время для возобновления контактов с Москвой еще не настало, в то время как председатель Евросовета Антониу Кошта, которого называли одним из возможных переговорщиков от ЕС, предлагает начать диалог.