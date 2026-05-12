Politico: ЕС может стать посредником в сделке Украины и России по аэропортам

Евросоюз может стать посредником в сделке Украины и РФ по аэропортам Politico: ЕС может стать посредником в сделке Украины и России по аэропортам

Москва12 мая Вести.Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига выступил с инициативой о вовлечении Европейского союза в посреднический процесс по урегулированию конфликта с Россией.

Об этом министр сообщил изданию Politico на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС.

Сибига предложил, чтобы европейские лидеры взяли на себя роль посредников в достижении соглашения о взаимном прекращении атак на аэропорты.

Он считает, что Украине, возможно, требуется новая роль Европы в рамках мирных инициатив.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский уже провел предварительные обсуждения этой идеи с рядом европейских лидеров.

Министр иностранных дел Украины уточнил, что данное предложение не направлено на подмену или вытеснение дипломатических усилий, которые уже ведутся при поддержке США.

В свою очередь Сибига рассматривает европейское посредничество как "взаимодополняющее направление", способное усилить общие мирные усилия.

Ранее Сибига заявил, что Киев не примет ни одного из предлагаемых странами Европы "бонусов" вместо ускоренного членства в Евросоюзе.