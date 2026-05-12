Москва12 мая Вести.Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

По словам главы украинского МИД, инициатива предусматривает отказ сторон от атак на объекты авиационной инфраструктуры. Сибига отметил, что подобное соглашение может быть выгодно и Москве, поскольку российские аэропорты, в том числе Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми для украинских атак.

Вместе с тем Сибига предложил, чтобы европейские лидеры взяли на себя роль посредников в достижении соглашения. Он уточнил, что Украине, возможно, требуется новая роль Европы в рамках мирных инициатив.