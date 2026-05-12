Politico: Киев предложил сделать ЕС посредником в сделке с Россией по аэропортам

Москва12 мая Вести.Украина предложила Евросоюзу активно поучаствовать в возобновлении мирных переговоров с Россией, в том числе стать посредником в сделке по аэропортам, пишет издание Politico, ссылаясь на главу украинского МИД Андрея Сибигу.

По словам Сибиги, вопрос о посредничестве Евросоюза уже обсуждался с рядом европейских политиков, Брюссель мог бы таким образом поддержать дипломатические усилия США.

Нам нужна новая роль Европы в наших миротворческих усилиях. Возможно, мы попытаемся урегулировать ситуацию или добиться так называемого прекращения огня в аэропорту приводит издание слова главы украинского МИД в кулуарах встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе

При этом Киев не просит Европу заменить США, добавил Сибига, указав, что это должно быть "дополнительным направлением".

Ранее президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. При этом российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС.